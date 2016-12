Eindelijk weer druk

Het gaat buitengewoon. Met een kitspuit legt Bas Scheffers de laatste hand aan een nieuwe badkamer in Nieuwerkerk aan den IJssel. Dan kan de aannemer vrolijk de kerstdagen in. Eindelijk heeft BS Klussen weer een goed jaar achter de rug. ,,In februari begon het te lopen'', blikt Scheffers terug. ,,Het is alleen maar drukker geworden.'' In het kielzog van de aantrekkende woningmarkt plaatst hij keukens, badkamers, dakkapellen. ,,Zeker in de nieuwbouw is opeens meer werk. Die lag de afgelopen jaren helemaal stil.''



De huizenverkoop trekt aan. En hoe. Vooral in Rotterdam. Voor woningen in het centrum waarvoor zich een jaar eerder een enkeling meldde, begonnen deze zomer rijen te ontstaan. Persoonlijke rondleidingen hebben plaatsgemaakt voor kijkdagen waarbij belangstellenden in groepen door de huizen trekken. Alleen wie boven de vraagprijs biedt, maakt kans.



Eigen baas

En de regio volgt, merkt Scheffers. Hij woont in Zevenhuizen en werkt zowel in de stad als in de plaatsen eromheen. De ene na de andere klus komt binnen en de discussies over de offertes zijn aanzienlijk korter. ,,Mensen durven weer te investeren.'' Het duurt nog wel even voor hij de dip van de afgelopen jaren heeft ingelopen, vertelt hij. ,,Het was echt lastig.'' Twee bouwbedrijven waarvoor hij werkte, gingen failliet voordat zij hem hadden uitbetaald. De 42-jarige Scheffers besloot zich nog meer op particulieren te richten. ,,Ik ben toch het liefst eigen baas.''