Eis in hoger beroep: 18 jaar voor 'tapijtmoord' uit 2013

De man verloor zijn baan toen zij hem had beschuldigd van aanranding en daardoor was hij woedend. Zijn advocaat noemde De H. 'een grijze muis die tot dat moment geen vlieg kwaad deed'. Ook deskundigen vonden geen verklaring voor zijn gewelddadige uitbarsting.



Justitie vindt dat sprake is van moord. OM: ,,Sinds zijn ontslagaanzegging liep verdachte rond met gewelddadige plannen richting het slachtoffer. Op de bewuste dag belde hij naar de winkel om te verifiëren of het slachtoffer aanwezig was.'' Vervolgens zou hij de vrouw om het leven hebben gebracht.



Nadenken

De verdachte wordt zwaar aangerekend dat hij tijdens zijn autorit vanuit Utrecht had kunnen nadenken over de gevolgen van zijn daad. ,,Het heeft hem er niet van weerhouden zijn lugubere voornemen in daden om te zetten.'' Het OM vindt een lange celstraf daarom op zijn plaats. Eerder werd de man veroordeeld tot veertien jaar cel wegens doodslag. De uitspraak is over twee weken.