Eitje tikken met 'n architect

De deur van het woonhuis aan de statige Mathenesserlaan zwaait open. ,,Welkom", zegt Michiel Riedijk. ,,Nee we wonen inderdaad niet in een minimalistische kubus", lacht hij. Het logeerhuis voor één nacht is een statig en ruim jaren-30 pand, met -vooruit - tóch een minimalistische kubus aan de achterkant: de moderne keuken is in een moderne serre gebouwd met een indrukwekkende glazen wand.

Riedijk - de ontwerper van onder meer het Scheepvaart en Transport College, het blauwe gebouw met de knak op de Lloydpier, het MAS in Antwerpen en het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum - woont hier samen met zijn vrouw Juliette Bekkering. Zij heeft haar eigen architectenbureau in Rotterdam en is hoogleraar in Eindhoven. Hun liefde ontstond in Delft, aan de universiteit. Ze deden samen een afstudeerproject.

Volledig scherm Michiel Riedijk maakt het ontbijt in de keuken in de serre. © Sanne Donders

Vanavond stellen ze hun huis open voor twee gasten die via Wake up in it! hebben aangeven graag bij een architect te willen slapen. De organisatie zorgt voor de match tussen architect en gast. Zelf kiezen is geen optie: het moet een avontuur zijn.

Riedijk en Bekkering zijn trots op hun gezellige huis. ,,,We hebben heel lang gekampeerd", zegt Riedijk. ,,We verhuisden van de ene naar de andere kamer. We wonen hier nu tien jaar, we moeten alleen nog een lamp ophangen." Bekkering: ,,Wij wilden niet zoals sommige andere architecten in een statement wonen. We doen al genoeg projecten op ons werk."

Betonprinten

In Rotterdam is ruimte voor mooie dingen, vinden ze: zo heeft Bekkering onlangs haar kantoor verhuisd naar een ruig pakhuis aan de Keilestraat. ,,En zo'n huis als dit hadden we in Amsterdam nooit kunnen kopen" Maar de stad heeft ook een keerzijde: de goedkope sociale woningbouw, het nieuwe stadion ('een schande!', vinden ze eensgezind). ,,Het is een gemiste kans dat de oevers van de rivier gevuld worden met banale gebouwen", zegt Riedijk. Bekkering, met een lachje: ,,Ze moeten Michiel eens een leuk openbaar gebouw in de stad laten maken."

Na nog een biertje leidt ze de gasten door het huis, via de kelder en de woonkamer door de werkkamers naar boven, eindigend bij twee logeerkamers. De achterkamer kijkt uit over de uitbundige achtertuin, waar de vogels de gasten 's morgens wakker fluiten. ,,We hebben hier zelfs een specht. Middenin Rotterdam."

Bij het ontbijt kookt Riedijk een eitje. En dan is er haast: hij moet naar Delft, naar een promotie van een student, zij heeft een belangrijke telefonische vergadering over een opdracht die ze hoopt binnen te slepen voor haar bureau. ,,Het was gezellig. Dag!"