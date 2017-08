Emèlie Vestjens (97) laat zich niet uit veld slaan door inbreker

Het was kwart over twee toen Vestjens gebonk hoorde op de voordeur van haar huurhuisje in de Wielewaal. Vestjens, die al 68 jaar in Charlois woont, is voor de duvel niet bang, maar toen de ongenode gast uit alle macht tegen haar deur begon te trappen, kreeg ze het wel even benauwd. ,,Ik deed het licht aan en vroeg door een kiertje in het slaapkamerraam waar hij mee bezig was. ,,Hij keek me verwilderd aan en riep alleen maar: 'naar buiten, jij'. Dus ik zeg: ben je crazy, ik heb geen schoenen aan en loop in mijn nachtpon. Ik bel de politie.”