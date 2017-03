En de naam van het neushoorntje is…Karuna!

Bedenker van deze originele naam is Arina de Waal (57) uit Vlaardingen. Ze had een uitgebreide motivering meegestuurd: ,,De naam betekent ‘een hart vol mededogen voor alle wezens’. In deze tijd van polarisatie lijkt mij dit een mooie boodschap voor ons allemaal. Met een hart vol mededogen wordt de hele wereld een stukje mooier voor iedereen.’’ De winnares ging uit haar dak toen ze het goede nieuws vernam. ,,Dit is echt heel leuk, erg bijzonder’’, juicht ze. ,,Ik heb één keer eerder wat gewonnen. Toen had ik een slagzin afgemaakt op een boekenbal in Schiedam. Maar dat is al weer 40 jaar geleden.’’ De jury bestond uit Sunny Blom, woordvoerster Constance Alderlieste van Blijdorp en AD-columniste Fidan Ekiz. Dit gezelschap had ongeveer anderhalf uur nodig om tot een unanieme keuze te komen. Veel deelnemers aan deze bijzondere namenwedstrijd kwamen met creatieve varianten op de proppen, waarbij veelal werd verwezen naar het leefgebied van de Indische neushoorn: Nepal en Noord-India.

,,De deelnemers zijn flink in de materie gedoken’’, stelt Constance, ,,ze hebben zelfs naar het karakter van het dier gekeken.’’ Ook Fidan was blij verrast door het gevarieerde aanbod. ,,Ik dacht dat ze vooral met bestaande meisjesnamen zouden komen’’, klinkt het. ,,Maar wat ik zie zijn namen die liefde uitstralen, verbinding leggen, grenzeloosheid aangeven. Heel aandoenlijk, ontroerend zelfs.’’



Na intensief beraad bleven dertien namen over. Karuna was bij elk jurylid favoriet. ,,Een hart vol mededogen, dat klinkt mooi’’, stelt Constance. ,,Deze naam is wel erg goed’’, meldt Fidan eveneens. Uiteindelijk hakt Sunny de knoop door: ,,Deze naam is ook goed uit te spreken door de verzorgers. Ja, dit is ‘m: Karuna!’’



De winnaar wordt binnenkort flink in de watten gelegd door Diergaarde Blijdorp. Op de rol staan onder meer een kijkje achter de schermen bij de kleine Karuna en moeder Namaste en een ontmoeting met Sunny Blom. Ook krijgt ze een jaarabonnement op Blijdorp én op het AD. En vanmiddag al mocht de gelukkige Arina de Waal een kijkje nemen bij het immens populaire gepantserde ukkie, dat inmiddels in het buitenverblijf van Taman Indah rondloopt.



De eerste kennismaking was meteen onvergetelijk. ,,Vertederend, die kleine Karuna’’, luidt de reactie van de trotse naamgeefster. ,,Op de foto vond ik dat jonkie al fantastisch, maar in het echt is ze helemaal schattig. Zó mooi. En wat is het bijzonder dat je haar van zo dichtbij kunt zien.’’