Ik begon te krijsen. Een aangesnelde klusjesman constateerde dat de afvoer vol zat met de kaasfondue van tweede kerstdag. Hij wees mij op een tweede filter in de droger die ik nog nooit gezien had. En hij verklaarde mijn wasmachine overleden.



Ik naar de wasmachinewinkel. Ik moest van de verkoopster een Whirlpool nemen van 400 euro. Die levert bijna meer energie op dan hij gebruikt en is zo aqua-zuinig. En kijk eens wat een prachtige programma's hij allemaal had? Je kon er van alles mee. Oké, kom dan maar op met dat machtig mooie machientje. Hij werd gebracht en aangesloten. En ik stond te popelen. Met een berg wasgoed.



Het is misschien een beetje gek maar ik hou ervan om even bij de was te blijven kijken. Dat klotsende water, dat reinigende schuim. Niet bij deze Whirlpool. Ik zag nauwelijks water en geen schuim. En de was stonk toen die eruit kwam. Ik belde de Whirlpool. Ik stond tien minuten in de wacht.



Dat sta je altijd bij de Whirlpool, maar dat wist ik toen nog niet. Ze stuurden een monteur. En die zag het meteen: de wasmachine was verkeerd aangesloten. Daarom zoog hij vacuüm al het water er weer uit. De mannen van de installatie waren een tussenstukje vergeten. Het tussenstukje ging ertussenin. Ik waste en de was stonk. Ik belde weer de Whirlpool, tien minuten wachttijd. Nieuwe monteur. Die zag het ook meteen: dat tussenstukje moest er juist weer tussenuit. Bovendien, zei hij, moest je die korte programma's niet gebruiken en wasten de langere programma's nooit zo schoon als je oude machine. Aqua-zuinig hè!



Nou sta ik dus bij elke was tien liter water te gieten, doe ik twee capsules in de trommel, vloeibaar wasmiddel en een sloot wasverzachter in het bakje. En de was stinkt nog steeds. Naar dooie rat. Fijn, zo'n nieuwe Whirlpool.

Op zo'n moment is het van belang om rustig te blijven. Waaaaahhhhhh!!