Energienota zwembad lager door vliegtuigen

In de vliegtuig-onderdelenfabriek op het Vaanpark in Barendrecht staat een enorme oven waarin metaal wordt verhit tot 1.000 graden. Dat gebeurt om het metaal spanningsvrij te maken, een proces dat nodig is voordat het materiaal kan worden gebruikt voor de fabricage van vliegtuigonderdelen. ,,Nu gaat die warmte nog de lucht in, en dat is zonde'', zegt verkoopdirecteur Rob Roobol van Bosman. ,,Vandaar dat we samen met gemeente Barendrecht de mogelijkheden bestuderen. Het is ons streven om CO2-neutraal te produceren.''



Het in 1901 opgerichte Bosman maakt onderdelen die zijn bedoeld voor de koeling van de enorme gasturbinemotoren waarmee vliegtuigen zich een weg blazen door de lucht. Het bedrijf verhuisde een aantal jaren terug van de Brielselaan naar Barendrecht. De afgelopen jaren veranderde ook de 'core-business': waar het bedrijf voorheen vooral onderdelen onderhield en repareerde, worden die er nu geproduceerd. De vraag daarnaar is zo groot dat de orderboeken van Bosman goed zijn gevuld. De onderneming, waar nu zo'n 80 mensen werken, is daarom naarstig op zoek naar personeel.



Uitbreiden

Het zwembad in Barendrecht, dat het bedrijf wil gaan verwarmen, werd in 2004 omgedoopt tot het Inge de Bruijn Sportfondsenbad. De olympisch kampioene onthulde de nieuwe naam van het zwembad toen in haar woonplaats. Het binnenbad trekt ongeveer 200.000 bezoekers per jaar. In de gemeente gaan al jaren stemmen om het complex uit te breiden met een buitenbad, maar daar is nog geen geld voor.