'Eng hoe berekenend de brandstichter was'

Gisteren schetste deze krant een beeld van R. die de familie Lampers zou hebben geterroriseerd, mogelijk zelfs met fatale afloop. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft echter grote moeite te bewijzen dat de dodelijke Gruttostraat-brand door hem is aangestoken. De enorme vuurzee vernietigde eventuele sporen.



"Dus zolang er geen foto van deze man met een lucifer in de hand opduikt, is het wachten op tips'', stelt Margaret Lampers, dochter van het overleden echtpaar, vast. "Er moeten mensen zijn die hem in de Gruttostraat hebben zien rijden. Hellevoeters kunnen gerichter naar de zaak kijken nu er een naam bekend is.''



R. werd in de nacht van 1 juni opgepakt in de buurt van de Mossel in Hellevoetsluis, de straat waar zijn ex-vriendin woont en vijf dagen daarvoor nog brand werd gesticht. Deze brand was de laatste in een serie van vijf nachtelijke branden die binnen één maand in de stad plaatsvond.