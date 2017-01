Enorme hanen in Rotterdam voor viering Chinees nieuwjaar

De hanen staan onder meer in de Markthal, bij het Hofplein, in de Koopgoot en op de West-Kruiskade. Ze zijn zo'n anderhalve meter hoog en gemaakt door Rotterdamse kunstenaars.



Chinees nieuwjaar is in Rotterdam altijd een groot feest met parades en vuurwerk. Nieuwjaar is de belangrijkste Chinese feestdag en wordt groots gevierd door Chinezen overal ter wereld.