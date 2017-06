Erasmus krijgt 3D-geprint, groen evenbeeld in tuin Schielandshuis

Met behulp van een hoogwerker werd een scan gemaakt van het origineel van beeldhouwer Hendrick de Keyser, dat op het Grotekerkplein naast de Laurenskerk staat. ,,Met die informatie hebben we onze printer aan het werk gezet. Drieduizend lagen, laag voor laag. Soms mislukte er wel eens wat. We hebben nu zes Erasmushoofden liggen plus een setje losse armen. Maar we wisten dat het ingewikkeld ging worden.’’



Vanmiddag wordt het beeld nog Rotterdam Partners-groen gespoten, en klaar is Dees. Medewerker Sander de Iongh van Rotterdam Partners is in zijn nopjes met dit nieuwe kunstzinnige topstuk in hartje stad: ,,De statuur van Erasmus is enorm. Daar zouden we nog trotser op moeten zijn. Met de plaatsing van het beeld tegenover de Rotterdam Tourist Information hopen we hier een bijdrage aan te leveren. We hopen dat veel toeristen door bijvoorbeeld het maken van foto’s de verbondenheid tussen Rotterdam en Erasmus verder zullen uitdragen.”