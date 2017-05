Erasmusbrug kleurt paars voor darmziektes

Au­to­poets­be­drijf aan de Aelbrechtskade betrokken bij productie drugs

17:49 Een autopoetsbedrijf aan de Aelbrechtskade in Rotterdam-West is betrokken bij het produceren van harddrugs. Het pand is in de nachtelijke uren gebruikt voor het versnijden van drugs. Dit heeft de politie vandaag bekend gemaakt.