Ergernis over provincie groeit

Of het nu over windmolens gaat, gemeentelijke herindelingen, een plan voor een sportwarenhuis, caravanstallingen, de Rotterdamse Woonvisie, telkens overruled de commissaris van de koning de lokale bestuurders.

De Nissewaardse wethouder Christel Mourik (VVD) dacht een mooi plan te hebben: een andere plek voor windmolens dan de provincie in gedachten had, maar wél een plek. En dat in zo'n lastig dossier. Ze hoeft maar naar de pittoreske plaatsen Geervliet en Heenvliet te wijzen, waar de turbines nu hoog bovenuit torenen, om de gevoeligheid aan te geven. Maar tot Mouriks verbazing kwamen de twintig turbines toch op een plek waarover eerder was afgesproken dat die gevrijwaard zou blijven.

Quote Het woord woede is in onze gemeenteraad gevallen. Ik proef eerder machteloosheid Wethouder Gerard den Boer (SGP) In Korendijk een vergelijkbaar relaas. De Hoeksche Waardse gemeente heeft 'ja' gezegd tegen windmolens, maar de provincie vond de zoektocht van de lokale politiek naar een geschikte plek te lang duren en heeft nu besloten waar de turbines komen. Wethouder Gerard den Boer (SGP) drukt zich behoedzaam uit. ,,Het woord woede is in onze gemeenteraad gevallen. Ik proef eerder machteloosheid.'' De gemeente heeft de hulp in geroepen van de hoogste bestuursrechter, Raad van State, die het besluit misschien terugdraait.

Het provinciebestuur laat weten afwegingen in het 'algemeen maatschappelijk belang te maken'. ,,En inderdaad'', beaamt het bij monde van woordvoerder Gerard Hofstede. ,,Met onze besluiten maken wij het niet altijd iedereen naar de zin.''

Ergernis

Ergernis is er ook over de manier waarop de provincie de herindeling in de Hoeksche Waard erdoor drukt: omdat de vijf gemeenten er onderling niet uitkwamen, is het fusiemoment een jaar vervroegd.

In Schiedam is er gedoe met sportartikelenwarenhuis Decathlon. De stad was eruit met het bedrijf, maar de provincie blokkeert het plan. En de gemeente Nissewaard van wethouder Mourik ligt ook nog met 'Den Haag' overhoop omdat plots de stalling van caravans in kassen illegaal is verklaard. Ook Mourik stapt naar de Raad van State.

Quote We komen allemaal met oplossingen, maar de provincie luistert er niet naar Christel Mourik (VVD) Steeds draait het conflict om een oplossing van een lokale overheid, die door het provinciebestuur opzij wordt geschoven, vat Mourik samen. ,,Vervolgens komt het met een eigen oplossing, die veel minder steun heeft.'' Het windmolen-dossier vormt een treffend voorbeeld, vindt zij. ,,De gemeenten zeggen geen 'nee'. We komen allemaal met oplossingen, maar de provincie luistert er niet naar.'' Het provinciebestuur zou er beter aan doen de gemeenten meer ruimte te geven, zegt zij.

Die windmolens zijn juist bij uitstek iets waar het provinciebestuur over gaat, reageert bestuurskundige Linze Schaap, verbonden aan de universiteit Tilburg en enkele jaren volksvertegenwoordiger namens D66 in het provinciebestuur van Zuid-Holland. ,,Dat is lastig voor de gemeenten om zelf uit te vechten. Dat geldt ook voor asielzoekerscentra. Het is iets dat moet gebeuren en waar de gemeenten vaak niet uitkomen.'' Maar Schaap begrijpt de weerstand. ,, Als iemand anders een besluit neemt voor jou, dan roept dat wrevel op.''

Mans

Professor Michiel de Vries, hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit, is het daar volstrekt mee oneens. Gemeenten zijn echt wel mans genoeg voor dit soort lastige dossiers, zo nodig in samenwerking met buurgemeenten, betoogt hij. ,,Steeds meer gemeenten zijn in budget al groter dan de provincie.'' De Vries pleit zelfs voor opheffing: ,,Voor de grote zaken is er het rijk.'' Het windmolen-dossier is volgens hem een goed voorbeeld: ,,Waarom is niet nationaal gekeken wat de beste locaties zijn? Nu wordt gezocht in Zuid-Holland, terwijl op de Afsluitdijk nog zat ruimte is.'' Volgens hem laat het provinciebestuur zich gelden omdat het voelt dat invloed tanende is ten opzichte van de steeds groter en machtiger wordende gemeenten.

Dat speelt in Zuid-Holland meer dan elders, constateert vastgoeddirecteur Rudi Wakelkamp van Decathlon. De gemeente Schiedam gaf al in 2014 toestemming voor de komst van een megasportwinkel van de Franse keten, maar de provincie stak daar een stokje voor. Ook een vestiging buiten Den Haag werd afgeblazen. De provincie vreest leegloop in de binnenstad. Daarnaast staan 'sportproducten' niet op het lijstje van winkels voor 'volumineuze' artikelen, waar autoverkopers, tuincentra wel onder vallen. ,,Maar ons concept is juist dat wij veel ruimte nodig hebben en goed bereikbaar moeten zijn met de auto'', zegt Wakelkamp. ,,Dat past vaak niet in de binnenstad.'' In andere provincies heeft Decathlon wel zaken buiten de stad mogen openen.

Ook Schiedam baalt. ,,Als gemeente hebben we veel te maken met de provincie. Meestal verlopen die contacten goed'', zegt een woordvoerder. ,,Maar bij de komst van de Decathlon stelt de provincie zich nogal rigide op.''