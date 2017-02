Eric Dikeb en Quintis slaan handen ineen voor carnaval

Quintis Ristie ('Soco, soco!') en Dikeb (bekend van onder meer het après-skinummer De Pizzahut) zijn geen onbekenden voor elkaar. ,,Toen ik dj was in het radioprogramma van Rob Stenders, was Quintis een keer te gast'', zegt Dikeb. ,,In de loop der jaren - we spreken dan over een geschiedenis van vijftien jaar - hadden we het er een paar keer over een liedje te maken. Vorige week maandag kreeg ik uit het niets een appje van hem of ik interesse had samen een carnavalsnummer te schrijven.'' Vervolgens was Rom Bom Bom geboren.



,,Quintis had het idee voor 'rom bom bom, we doen nu gek en hebben lol', en daarop hebben we de tekst en muziek geschreven. Het nummer roept alle mensen op zich te verenigen en lol te maken tijdens carnaval.'' Onder anderen Geer, Goor, Mo, Fatima en Patricia worden bij name genoemd. Een verwijzing naar Patricia Paay die vandaag aangifte deed van een seksfilmpje? ,,Het is inderdaad een knipoog naar Patricia, maar de tekst was al klaar voordat de pikante beelden in het nieuws kwamen. Dat zij vervolgens in het nieuws kwam door het seksfilmpje is toeval.''



Credits

Twee dagen na het appje troffen de twee musici elkaar in de studio en namen ze het nummer en de bijbehorende videoclip op. Een week later is het lied gereleaset. ,,De credits zijn voor Quintis, het is een ontzettend leuke vent. Het is een grappig gegeven dat een Surinaamse man die vanuit zijn cultuur geen carnaval viert, dit liedje zingt.'' Voor Ristie gaat met het nummer een wens in vervulling. ,,Ik wil meegaan met de Nederlandse cultuur'', schreef hij op Twitter. ,,Dit is pas het begin, maar ik voel me nu al Alaaf.''



Wat Dikeb betreft, smaakt de samenwerking naar meer. ,,Quintis is een brok positiviteit. Er is heel goed met hem te werken. Dit is voor herhaling vatbaar. Wie weet kunnen we dit nummer doortrekken tot aan het Zomercarnaval.''