Ernstig ongeluk tussen bromfietser en fietser in Berkel en Rodenrijs

Nog geen duidelijkheid over dood Egbert Uitenwerf

15:09 De fractie van Nida in de Rotterdamse gemeenteraad krijgt voorlopig geen antwoord van het college op vragen over de dood van Egbert ‘Eggy’ Uitenwerf. De 58-jarige man stierf in november in een cel in het politiebureau Doelwater in het centrum van Rotterdam.