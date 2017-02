Eropuit naar 'vreemde' kunst

Beroemde werken van Dalí, Ernst, Magritte en Miró. Afkomstig van privécollecties uit Engeland en Duitsland. Het ligt niet voor de hand dat deze topstukken in Rotterdam snel nog eens samen te zien zijn in één tentoonstelling.

Het is de beste reden voor liefhebbers van surrealisme om er als de kippen bij te zijn in Boijmans van Beuningen afgelopen weekend. Lange rijen bij de ingang bleven uit, maar bij de topstukken verzamelden zich in de loop van de dag steeds meer mensen.

Toeristen, Rotterdammers, kinderen en 'toevallige' voorbijgangers. Allemaal weten ze de weg te vinden naar de vier zalen die het museum heeft ingericht met de kunstwerken, die een tikkeltje afwijken van de werkelijkheid.

Quote Ik houd meer van hedendaagse kunst die je op het verkeerde been zet Linda van Heumen Onder de bezoekers zijn moeder en dochter Gerda en Linda van Heumen uit Middelharnis en Rotterdam. Bij elk werk staan ze uitgebreid stil om het te bekijken. Linda: ,,Mijn moeder is echt fan van surrealisme. Ik houd meer van hedendaagse kunst die je op het verkeerde been zet, maar dan met een twist uit het industrialisme.''

Gerda: ,,Het vervreemde vind ik juist mooi. Dalí en Magritte zijn mijn favorieten.'' Ze komt zeker nog terug naar deze tentoonstelling. ,,Donderdag ga ik met mijn man en ook nog een keer alleen. Dat is toch het fijnst. Het is heel gezellig met mijn man of dochter maar in mijn eentje kan ik alles op mijn gemak bekijken.''

Op de vraag wat zij van alle geëxposeerde topstukken vindt antwoordt Nina (10) uit Vlaardingen: ,,Ik vind het gek.'' Met haar ouders kwam ze eigenlijk voor de Gispen-tentoonstelling naar Boijmans, maar ze konden het niet laten om ook nog een glimp op te vangen van het surrealisme.

Moeder Ilona Bruins: ,,Maar anders waren we hiervoor wel speciaal teruggekomen'', verwacht ze. Nina kijkt haar ogen uit bij de wand met werken van Max Ernst. ,,Juist voor kinderen is dit een leuke kunststroming: de vormgeving spreekt aan. Je kunt lang blijven kijken. En je kunt er een eigen draai aan geven'', aldus moeder Ilona.

Quote Hoe langer je kijkt, hoe meer je ziet Sietske Husken Ook de 9-jarige Ilse uit Geldrop loopt geïnteresseerd rond. Bij de beroemde Mae West Lips Sofa van Salvador Dalí blijft ze staan, terwijl haar moeder Sietske Husken een 'kunstzinnige' selfie schiet. ,,Ilse houdt van kunst'', weet haar moeder. ,,Vooral wanneer rare kunstwerken als hier te zien zijn. Hoe langer je kijkt, hoe meer je ziet.''

Ook de rest van de familie is erbij. Ze maken er vandaag een dagje Rotterdam van. Of Gek van Surrealisme de jonge kunstfan lang bij blijft, is de vraag. Ze loopt alvast op een aantal zaken vooruit. ,,Straks gaan we sushi eten'', zegt ze enthousiast.

Joanna Greenland en Julien de Boyssonoir (beiden 34) uit Brussel moeten dit weekend een familielid ophalen vanaf Schiphol en kunnen dus nog net even de eerste dag van de tentoonstelling meepakken. Hun favoriet? ,,Magritte'', zegt Greenland. ,,Het is vreemd, maar niet over de top. Het straalt rust uit.''

Gek van Surrealisme is tot en met 28 mei te zien. ,,Dat is maar drie maanden'', beseft woordvoerster Irene Start. ,,Maar we hopen dat iedereen die wil de mogelijkheid heeft te komen.'' Het thema leeft in ieder geval. Start: ,,Voor de randprogrammering, zoals de rondleidingen en symposia, verwachten we veel publiek.''