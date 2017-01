Erwin kan ontploffing navertellen

Niet te vergelijken

Vrienden van Erwin van Trigt kochten het vuurwerk dat in zijn gezicht onplofte bij een bouwmarkt in Oostvoorne. Legaal. Daardoor is het ongeluk van de 26-jarige Geervlieter niet te vergelijken met het incident in Haaksbergen en het dodelijke ongeluk in Meppel. Dat zegt Leo Groeneveld van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN). ,,In Haaksbergen ging het om illegaal vuurwerk en De politie sluit uit dat de man uit Meppel consumentenvuurwerk heeft afgestoken. Ik heb nog nooit meegemaakt dat consumentenvuurwerk dat in Nederland wordt verkocht, en dat een CE-keurmerk moet hebben, zo snel kan ontploffen. Het is jammer dat de pot siervuurwerk er niet meer is. Want die had ik graag willen zien.’’

In consumentenvuurwerk zijn namelijk altijd zekerheden ingebouwd. Zo zit er standaard een vertraging van minimaal drie seconden op een veiligheidslont. Groeneveld: ,,Dat kan alleen maar trager worden als die lont vochtig is. Sneller heb ik nog nooit gezien of gehoord. Als het echt zo is dat deze pot spontaan is ontploft moet er iets mis zijn geweest met de veiligheidslont en moet ook het product zelf niet goed geweest zijn.’’