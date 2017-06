Ethisch hacken

Geen haan die ernaar kraaide. Cijfers aanpassen? Geen enkel probleem. Een paar tienden erbij voor die stoot op wie hij al jaren een oogje heeft, een vol punt aftrek voor die 'graftak' die hem ooit een oplawaai verkocht op het schoolplein. Het kon allemaal bij Spieringshoek, simpelweg omdat de ict-huishouding zo lek was als een mandje.



Toen de digitale inbraak deze week aan het licht kwam, zei rector Michel ter Laak de zaak hoog op te nemen. Tegen de hackende leerling is aangifte gedaan. Want ja: wij zijn belazerd, wij laten dit niet over onze kant gaan, wij geven dus 'een signaal' af door naar de politie stappen.



Een bekende, maar armetierige reflex, waarmee Ter Laak en de zijnen een brevet van onvermogen afgeven. De school had haar huiswerk niet op orde, hetgeen de nu geschorste leerling uit havo 4 feilloos heeft aangetoond. Ja, hij is stout en brutaal geweest, maar een zwaar misdrijf heeft hij niet gepleegd. Sterker: hij heeft Ter Laak wakker gekust uit de digitale winterslaap en de school daarmee behoed voor groter leed.



Onderschat

Cybercriminaliteit is een immens en jarenlang onderschat probleem. Door schade en schande wijs geworden, schroeft de gemeente Rotterdam de ict-uitgaven op, van 118 naar circa 125 miljoen euro per jaar.



Terecht: de persoonsgegevens van Rotterdamse burgers dienen met alle macht en middelen te worden beschermd tegen het groeiende leger van cybercriminelen. Een van die middelen is de 'ethische hacker': goedwillende ict-amateurs die hun kennis en kunde ter beschikking stellen, zodat bedrijven de gaten in hun verdedigingslinie kunnen dichten. Zulke handige tieners lopen ook rond op scholengemeenschap Spieringshoek in Schiedam. Die dienen niet verjaagd, maar gekoesterd te worden.