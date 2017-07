Europarlementariër wil dat Rotterdam kapt met doorvoer walvisvlees

Volgens de enige PvdD’er in Brussel worden via havens als Hamburg, Le Havre en Rotterdam duizenden kilo’s walvisvlees van Noorwegen naar Japan verscheept.

Eigenlijk is de walvisjacht wereldwijd al meer dan 30 jaar verboden, maar landen als Japan, Noorwegen en IJsland gaan er gewoon mee door. In Noorwegen is volgens Hazekamp de jacht momenteel in volle gang, het land wil dit jaar 999 dieren afschieten.

Zwangere walvissen

,,Europa kan de Noorse walvisjacht niet rechtstreeks verbieden, omdat Noorwegen geen lid is van de Europese Unie. Maar we kunnen wel laten zien dat we de walvisjacht niet accepteren en het Noorwegen zo moeilijk mogelijk maken. Bedreigde diersoorten moet je beschermen en niet afschieten met harpoenen”, aldus Hazekamp. Wat het volgens haar nog erger maakt is dat veel van de afgeschoten dieren zwanger zijn.