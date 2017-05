Evaluatie: luchtkwaliteit in Rotterdamse binnenstad is verbeterd

,,Ik ben blij'', zegt wethouder Pex Langenberg (verkeer en milieu, D66) over de uitkomsten. ,,De luchtkwaliteit in Rotterdam was relatief slecht. Twee jaar geleden besloten we daar voor de gezondheid van de Rotterdammers stevig op in te zetten. Ik ben blij dat we deze stap hebben gezet.''



Bij de evaluatie put de gemeente uit gegevens van de milieudienst DCMR. Die mat tussen oktober 2015 en november 2016 de uitstoot van roet en stikstof van het wegverkeer. De belangrijkste conclusie, zo meldt de gemeente, is dat de roetuitstoot met 29 procent is afgenomen en stikstof met 12 procent. Volgens de DCMR kan een 'zeer relevant deel' van deze afname worden toegeschreven aan de maatregelen van de gemeente. Vooral de Milieuzone.



Kritiek

Die Milieuzone, waarbij oudere diesels en benzinewagens uit de binnenstad worden geweerd, is Langenberg ook op kritiek komen te staan. Met name oldtimerrijders spreken van een schijnmaatregel, omdat zij maar een klein deel van het autoverkeer uitmaken maar met een verbanning wel hard gestraft worden. Effectiever is alle auto's te ontmoedigen de binnenstad in te rijden, stelt de Stichting Rotterdamse Klassiekers, door bijvoorbeeld de parkeerterreinen aan de rand van Rotterdam gratis te maken.