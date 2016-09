Even de baby alleen thuis laten, pakt verkeerd uit

De politie krijgt een melding binnen, dat er een fietser door een auto is aangereden. Ter plaatse treffen agenten een jonge vrouw met een flinke hoofdwond. Ze is niet aanspreekbaar. 'Het ziet er ernstig uit', schrijft Kats.



In het ziekenhuis vertelt de verpleegkundige dat ze nog niet weten wie de vrouw is, maar wel dat ze kort geleden bevallen moet zijn. Maar waar is de baby?



Met een pinpas die ze in haar zak vinden, gaan de agenten naar de bank. Daar krijgen ze de personalia van de vrouw. Gezien het snikhete weer die dag en de tijd die is verstreken, rijden ze met spoed het adres.



Krijsen

Er is niemand thuis en dus zit er voor de agenten niets anders op dan de deur in te trappen. In een slaapkamer staat een wieg, waarin een klein meisje hard ligt te huilen. De agenten stormen de trap op.



Kats: 'Ik til haar op en druk de baby tegen me aan. Het is net of ik mijn eigen kind in de armen sluit. Mijn collega Louis, ook vader, vult een tas met attributen zoals luiers, een fles, melkpoeder en een flessenwarmer. Met een krijsende baby in een maxi-cosi rijden we naar het bureau. Weer eens wat anders dan een krijsende arrestant.'



Het slachtoffer is er weer helemaal bovenop gekomen, meldt Kats.