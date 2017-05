Evenement Jaws in de Kralingse Plas gaat deze zomer echt door

Kij­ve­lan­den-moor­de­naar: Ik weet niet waarom ik het deed

14:15 De 44-jarige Michel T. die in februari in tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal sociotherapeut Arnd Otten (22) met een schaar doodstak, zegt niet te weten waarom hij het fatale misdrijf heeft begaan.