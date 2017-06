Ex-crimineel ontpopt zich tot hulpverlener

Een strenge blik in de achteruitkijkspiegel van zijn blauwe Peugeot 307 doet vermoeden dat Wilfred Kols (46) uit Hoogvliet de schuldenaars straks het vuur aan de schenen gaat leggen. Niets is echter minder waar. Achter het stoere imago - kekke zonnebril, hippe jeans en strak Armani- shirt - schuilt een warme persoonlijkheid die de helpende hand biedt aan mensen in financiële nood.

Schuldhulpverlening

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) hebben in 2016 ruim 89.000 mensen bij de schuldhulpverlening aangeklopt vanwege financiële problemen. De gemiddelde schuld was 40.300 euro, verdeeld over vijftien schuldeisers.

In de hal op de begane grond van een galerijflat in Zwijndrecht snuffelt de medewerker van sociaal incassobureau Faircasso in een brievenbus. Routine, want: ,,Als die uitpuilt van de rekeningen, dan weet je al genoeg." Eenmaal voor de deur, op de derde verdieping, doet een alleenstaande moeder van twee jonge kinderen open. Kols draait er niet omheen. ,,Mevrouw, u heeft een betalingsachterstand bij uw energieleverancier. Mag ik binnenkomen?"

Terwijl haar dochters met een clubje vriendinnen luidruchtig het kleine huurflatje binnenrennen, geeft de vrouw toe dat ze meer schulden heeft. Bij elkaar voor ruim 50.000 euro. Diepe zucht: ,,Mijn ex-vriend, de vader van mijn meiden, heeft op mijn naam allerlei leningen afgesloten. Vervolgens is hij 'm gesmeerd naar Groningen. Toch heeft hij beloofd om me terug te betalen, in fases. Morgen stort hij het eerste deel."

Middels een informatief telefoontje naar het debiteurenbeheer van de energieleverancier wordt een afsluiting voorkomen. Tevens schakelt Kols een collega on op kantoor die op zijn beurt een afspraak maakt met de vrijwilligers van Vereniging Schuldhulpmaatje. Faircasso werkt samen met de financiële hulpverlener. Ook met Stichting Budgetmaatje.

Alleen