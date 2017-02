Excelsior in speciaal shirt in actie tegen alvleesklierkanker

De drijvende kracht achter de stichting, hoogleraar chirurgie Casper van Eijck van het Erasmus MC, spreekt van een prachtige actie. ,,Het is fantastisch dat Excelsior zo maatschappelijk betrokken is. En het is natuurlijk helemaal geweldig dat mijn stichting als goed doel is uitgekozen. Dat vind ik echt indrukwekkend. Uiteraard ben ik van de partij op Woudestein. Wij spelen zaterdagavond al (Van Eijck is ook clubarts bij Feyenoord, red.), dus zondag heb ik alle tijd om te kijken.''



Van der Gijp

De actie is onderdeel van Excelsiors jaarlijkse week van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit jaar is het doel zo veel mogelijk geld binnen te halen en publiciteit te genereren voor Support Casper. Zo heeft de club onder meer oud-voetballer en tv-persoonlijkheid René van der Gijp gestrikt, die tegen betaling een lezing geeft tijdens een brunch.



Ook verkoopt de club zondag speciale sjaals en speldjes. Verder wordt er gecollecteerd voor 'Casper' en wie het aandurft, kan een potje FIFA 17 spelen tegen Danny Hazebroek, die Excelsior vertegenwoordigt in de E-divisie.



,,Het wordt een hele Support Casper-dag'', zegt commercieel directeur Wouter Gudde. ,,We spelen in groen-oranje shirts, naar de kleur van het stichtingslogo. En deze keer staat niet de naam van onze hoofdsponsor DSW op de borst, maar Support Casper.''