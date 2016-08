Excuses over arrestaties protestmars Feyenoord blijven uit

Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad eiste eerder wel excuses na de kritiek van de Ombudsman. Volgens de driehoek van burgemeester, politiechef en hoofdofficier, zijn er echter geen grondrechten geschonden, zoals de Ombudsman stelt. De arrestatie volgde nadat 'er ernstige ongeregeldheden waren, zowel binnen de hekken als in de ingesloten groep'. Daarom zou het noodzakelijk zijn geweest om op te treden.



De burgemeester spreekt in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad wel spijt uit dat 'personen ongevraagd en ongewild bij de demonstratie betrokken zijn geraakt en zijn aangehouden'. Deze spijt slaat echter niet op de aanhang, die meeliep in de mars richting het Maasgebouw en ingesloten werd in een smalle steeg bij het stadion. De supporters hadden verhuisdozen bij zich, om duidelijk te maken dat met name directeur Eric Gudde moest 'verhuizen'.



Over wat er is gebeurd op 21 februari heeft de driehoek 'een groot verschil van inzicht' met de Ombudsman. Ten onrechte zou deze de protestmars niet hebben geplaatst binnen 'de al langer durende twist binnen de Feyenoord-familie'. ,,Al jaren is er sprake van een slechte verhouding tussen bestuur van Feyenoord en een aanzienlijk deel van de supporters, met als absolute dieptepunt de Maasgebouwrellen in 2011.'' Toen zagen agenten in het nauw zich genoodzaakt hun wapen te trekken.



Lessen

Lessen van de rellen nu en de oplopende spanning tussen bestuur en een deel van de supporters bepaalden de actie nu, zo stelt de burgemeester. Bewust werd niet gemeld dat de mars niet naar het Maasgebouw mocht 'om een aanzuigende werking te voorkomen'. De groep zou verder zijn ingesloten om te voorkomen dat demonstranten en andere supporters zich zouden mengen en 'niet om het massaal aanhouden van al deze personen'. ,,Door het politieoptreden zijn ernstige rellen voorkomen'', blijft de stelling van de driehoek. Er waren 332 agenten op de been bij De Kuip. Uiteindelijk werden er 326 supporters gearresteerd.



Op donderdag 1 september is er een debat over het rapport van de Nationale en Gemeentelijke Ombudsman in de Rotterdamse gemeenteraad. Morgen komen vijftien verdachten de eerste keer voor de rechter, die zich zouden hebben misdragen binnen de hekken. De meeste gearresteerde deelnemers aan de protestmars kregen onlangs te horen dat zij ten onrechte als verdachte waren aangemerkt.