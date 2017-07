Exit 'Mo' dreunt nog na in het stadhuis

Vervolgens besluit wethouder Ronald Schneider woensdagavond, vóór het cruciale debat over de Waterfrontaffaire, de eer aan zichzelf te houden en op te stappen. Wist u dat hij dit ging doen?

,,Nee. We hebben wel constant nauw contact gehad en zelfs woensdagmiddag nog overlegd. Ronald wist dat ook binnen de Leefbaarfractie tegenstanders waren, maar zei steeds: de PvdA gaat mij niet wegsturen. Want hun eigen wethouder Karakus (PvdA-bestuurder in vorig college - red.) heeft aantoonbaar meer steken laten vallen. Tot op het laatst was hij ervan overtuigd dat de PvdA hem zou redden.''



Wanneer kwam voor hem de ommekeer?

,,Op een gegeven moment bleek dat de PvdA hem dus niet ging helpen. Er was nog een scenario dat Schneider zich in de eerste termijn van het debat zou verdedigen, om dan de balans op te maken. Maar het was klip en klaar dat geen enkel verhaal hem zou redden. 's Avonds belde hij dat hij er geen heil in zag. Jammer, maar dat besluit moest ik respecteren.''



Raadslid weg, wethouder weg, verdeeld stemmen in de eigen fractie. Al met al een zwarte week voor Leefbaar Rotterdam?

,,Een zwarte week voor Leefbaar wil ik het niet noemen. Wel een zware week. En laten we niet vergeten: hoe vaak zie je het niet in de politiek, dat leden van een fractie zomaar opstappen? Het is des politieks en niet des Leefbaars. Het kwam alleen hartstikke rot uit, zo vlak voor de behandeling van de voorjaarsnota, het zomerreces en de verkiezingen.''



Misschien nog wel zorgelijker: het vertrouwen van de Rotterdammer in de lokale politiek zal deze week niet zijn toegenomen. Sterker nog: er is een zekere desinteresse te bespeuren...

,,Dat is absoluut waar en je schetst meteen het probleem van dit stadhuis. Mensen begrijpen dit niet, volgen dit niet, het is echt stadhuisgedoe. We moeten stoppen met die eindeloze debatten en elkaar de maat nemen. Terwijl er ellende is in Ommoord, op de Crooswijkseweg, in Hordijkerveld. Daar verwachten de mensen iets van ons. Daar moeten we bij zijn.''