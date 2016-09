'Expo 2025 gepasseerd station'

,,De Expo is een gepasseerd station'', aldus de liberaal, die ook wijst op de kandidatuur van de Engelse stad Manchester die zich deze week heeft gemeld voor de Expo van 2025. ,,Minister Kamp wil het niet en een volgend kabinet waarschijnlijk ook niet. Wij moeten ons op andere dingen gaan richten.''



Met het Rekenkamer-onderzoek zou Rotterdam beter voorbereid moeten zijn op grote evenementen als de Olympische Spelen en het WK voetbal, stelt Verheij. ,,We willen nu gewoon weten wat er de afgelopen anderhalf jaar rond de Expo is gebeurd.'' Rotterdam drong in 2014 sterk aan op Nederlandse deelname in Milaan, zodat de kandidatuur voor 2025 onder de aandacht gebracht kon worden. De beide Expo's hebben de stad circa 1,3 miljoen euro gekost.



Wethouder Maarten Struijvenberg (economie, Leefbaar Rotterdam) en zijn fractie zitten niet op een dergelijke studie te wachten. De gemeenteraad beslist waarschijnlijk volgende week of de Rekenkamer wordt ingeschakeld.



Verrast

Leender Bikker, initiatiefnemer voor de World Expo van 2025 in Rotterdam, reageerde gisteren verrast op de kandidatuur van Manchester. Hij hoopt dat zijn project mogelijk door een nieuw kabinet wel wordt opgepakt. ,,Manchester heeft zich nog niet officieel in Parijs aangemeld. Als dat zo is, dan hebben we nog zes maanden de tijd.'' De Britse stad zou zich in oktober bij de BIE, het 'IOC' van de World Expos, inschrijven. In dat geval sluit de termijn voor 2025 in april 2017.