Failliete architect Van Egeraat eist nu zelf 7 ton

,,Ik zit al lang in het vak, maar ik wist niet wat zag op de bouwplaats in Rusland. Het was gekkenwerk'', zei ondernemer Harrie Kolen tijdens de zitting. Zijn bedrijf Kolen Natuursteen had een mooie klus gekregen van Van Egeraat. De architect bestelde voor bijna vier miljoen euro aan natuursteen voor het luxe gastenverblijf dat hij maakte voor een Russische klant. Daarvan is zeven ton wel betaald maar niet geleverd, aldus Van Egeraat. ,,Uiteindelijk ben ik naar de steengroeve in Italië gegaan en heb ik het zelf besteld.''