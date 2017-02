Faillissement Rotterdamse architect kost UWV tonnen

Wildlife in de Zevenhuizerplas

2 februari Hagenaar Robert Hughan is onderwaterfilmer van beroep. En heeft zojuist de opnamen afgerond van een film over het leven van de snoek, in de Zevenhuizerplas. Nu al is deze documentaire - die hij maakte samen met zijn collega-producent Arthur Scheijde - geselecteerd voor het prestieuze Wildlife Filmfestival, waarvan de eerstkomende editie wordt gehouden eind oktober in Rotterdam.