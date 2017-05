Familie Verver krijgt maand om gevraagde informatie te leveren

In een zogenoemde gijzelingszitting vanmorgen op de rechtbank Rotterdam, betoogde Van den Bergh opnieuw dat hij sinds de familie Verver in juli 2016 failliet werd verklaard, onjuiste of onvolledige informatie heeft gekregen. ,,Wij hebben sterke twijfels over het inkomen van Gerard Verver. Daarom is er herhaaldelijk om informatie gevraagd, maar die komt maar niet. Hiermee wordt een vlotte afwikkeling van het faillissement verstoord’’, aldus Van den Bergh.



,,Het is niet zo dat er helemaal geen informatie is verstrekt’’, reageerde Olivier van Hardenbroek, de advocaat van de Ververs. ,,Er zijn alleen niet de juiste vragen gesteld. Bovendien heeft mijn cliënt meerdere keren aangegeven dat zijn zoon Ivo veel beter geïnformeerd is en die vragen wel kan beantwoorden. Wij vragen ons af of gijzeling in dit stadium wel het juiste drukmiddel is. Wij vinden dat dit veel te ver gaat.’’