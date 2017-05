Familie Verver weigert duur huis te verlaten

Afgelopen vrijdag probeerde Wilma Verver, oud-burgemeester van Schiedam, haar gedwongen uitzetting nog te voorkomen. In een kort geding vroeg de familie het door curator Kees van den Bergh opgezegde huurcontract terug te draaien. De Rotterdamse rechtbank liet het beëindigen van het huurcontract echter in stand.



Dat hield in dat de familie gisteren de luxe woonboerderij in het Veluwse Voorst moest verlaten. De woning is echter niet leeg opgeleverd, zoals in een brief begin april al was aangegeven te doen.