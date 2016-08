Fans Fenerbahce blij met zelfde poule als Feyenoord

,,Wij zaten aan de buis geplakt en kregen zojuist geweldig nieuws", zegt eigenaresse Senem Arslan. ,,We hoopten al dat we bij Feyenoord in de groep kwamen en die wens is uitgekomen. We zijn zó blij, dit is pure emotie. Het is geweldig dat juist de twee clubs waarvan we zoveel houden tegen elkaar mogen spelen."



Arslan begon in 2014 een Fenerbahce-fanshop Fenerium in de Rotterdamse Zwart Janstraat. Niemand minder dan Dirk Kuijt opende die winkel. Destijds speelde hij in de voorhoede van deze Turkse club. Ze kijkt er naar uit om Robin van Persie, Dick Advocaat en Gregory van der Wiel De Kuip te zien binnenlopen.



De Fenerbahce-liefhebbers verheugen zich natuurlijk het meest op een weerzien met 'hun' Dirk Kuijt, die sinds verleden jaar weer voor Feyenoord speelt. ,,Dat maakt deze loting extra speciaal. Hij is nog steeds zó geliefd bij onze club en ik weet zeker dat Kuijt ook nog van Fenerbahce houdt."