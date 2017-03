Het loopt storm bij het jonge Indische neushoorntje in Diergaarde Blijdorp. Lange rijen fans van het koddige dochtertje van moeder Namaste (27) staan te popelen om een glimp op te vangen van het prille geluk in Taman Indah.

En een plaatje of filmpje te schieten van het gepantserde ukkie, dat sinds de geboorte op Valentijnsdag al zoveel harten wist te veroveren. ,,Wat is ze schattig’’, kraait een kind, dat op de nek van haar vader ruim zich heeft op de populaire nieuwkomeling in de Rotterdamse dierentuin.

Quote Fenna. Weer eens wat anders voor een neushoorn Nille (8) En ja, de door het AD en Blijdorp opgezette namenwedstrijd voor de mini-neushoorn is het gesprek van de dag. Ter plekke worden wat suggesties gedaan door bezoekers, die zojuist hun kraamvisite hebben afgerond. Zoals vader Robin (47) en dochter Gijsje (6) uit Utrecht, die spontaan met het voorstel Nosey op de proppen komen. Hij: ,,Het is een nieuwsgierig dier, dus die naam past prima bij haar.’’ Zij: ,,Ze is zo cute. Alsof ze uit verschillende onderdelen is opgebouwd.’’

'Prachtig'

Nee, dan Teuntje (73), uit het lommerrijke Zwijndrecht: ,,Ik dacht aan Saartje. Als ze dan wat ouder is kun je er makkelijk Saar van maken.’’ Ze is verzot op de ondernemende koter. ,,Prachtig dat je zo’n dier van zo dichtbij kunt zien. Dat ik dit nog mag meemaken.’’

Daar komen Map (8) en Peer (11) aanhobbelen, ook danig onder de indruk van het vermakelijke schouwspel in het neushoornverblijf. Eerstgenoemde suggereert Hanna als naam. ,,Want m’n juf heet zo, en die is ook heel lief’’, klinkt het. Haar broertje gooit ‘Beatrix’ in de strijd. ,,Gewoon, omdat zij ooit onze koningin was. Dit komt als eerste in me op.’’

Volledig scherm Nóg een bijzondere blik op moeder en dochter © Danielle Scholten Tenslotte moeder Sigrid (40) en dochter Nille (8) uit Goes. Die gooit de naam Fenna in de strijd. ,,Omdat ik dat een mooie naam vind. Weer eens wat anders voor een neushoorn’’, luidt de uitleg. En ma: ,,Ik ga voor Pari. Dat is water in het Indonesisch. Mooi en helder.’’

Webcams

Diergaarde Blijdorp is blij met de enorme toeloop in Taman Indah. ,,Je ziet dat de mensen meeleven’’, zegt woordvoerster Constance Alderlieste. ,,Eerst hebben ze de geboorte kunnen volgen via de webcams, en nu zien ze de kleine neushoorn in levende lijve. Door van zo dichtbij kennis te kunnen maken met deze dieren, ben je ook eerder geneigd om ze te beschermen.’’

Alle vijf neushoornsoorten worden bedreigd, onder ander door stroperij vanwege hun hoorn. Ofschoon ook de Indische neushoorn lijdt onder stroperij, neemt het aantal van deze soort in het wild weer ietsje toe. Mede dankzij het natuurbehoudsproject Indian Rhino Vision 2020 (IRV 2020), dat Blijdorp ondersteunt. Het doel is om een wilde populatie van minimaal drieduizend Indische neushoorns in de regio Assam (India) te behouden.