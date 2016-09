'Fantaseer mee en knutsel nieuw Feyenoord-stadion'

Het mooie stukje huisvlijt kan als inspiratiebron dienen voor de architecten die te zijner tijd met de échte voetbaltempel van Feyenoord aan de slag gaan. De aanvaller hoopt op geniale invallen bij de deelnemers, van creatieve scholieren tot gepensioneerde ingenieurs.



,,Leg al je ideeën bloot'', luidt zijn visie. ,,Fantaseer! Denk mee en zorg ervoor dat we met z'n allen in de toekomst een heel mooi stadion krijgen. Iedere mening is belangrijk, dus ik roep iedereen op om mee te doen.''



Ook de 36-jarige aanvoerder van Feyenoord concludeert dat verhuizing uit de oude trouwe Kuip, het monumentale stadion waaraan hij zijn hart heeft verpand, uiteindelijk onontkoombaar is. Behalve het indrukwekkende gebouw zelf, roemt hij de al vaak bewierookte sfeer tijdens de wedstrijden. Die unieke wisselwerking tussen supporters en spelers moet zeker terugkeren in het nieuwe stadion, vindt hij.



Kuyt: ,,Als je puur naar de Kuip kijkt, dan is dit stadion eigenlijk perfect voor de supporters. De ligging, de manier waarop de supporters rond het veld zitten, dat is allemaal goed. Daar ligt het niet aan. Waar vooral verbetering in moet komen als je kijkt naar het nieuwe stadion, zijn de faciliteiten. De parkeergelegenheden, de ruimte voor sponsoren, faciliteiten voor het Nederlands Elftal als dat terugkomt naar Rotterdam. Daar lopen we nu achter op andere stadions.''



Zoals gezegd, financieel zal een nieuw stadion Feyenoord voorspoed brengen. Meer inkomsten door een intensiever gebruik van het complex, met de nieuwste technische snufjes en moderne voorzieningen voor de bezoeker. En dat op een unieke locatie in de stad, op de oever van de Nieuwe Maas.