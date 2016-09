Fanzone Manchester United op parkeerplaats Schieblock

Horeca-ondernemer Aziz Yagoub van poppodium Annabel is door de gemeente benaderd om te helpen bij de praktische uitvoering. Volgens de gemeente heeft hij veel ervaring met het organiseren van grote evenementen en heeft hij geen commercieel belang bij de exploitatie.



In een brief aan ondernemers en omwonenden van het Schieblock schrijft de gemeente dat de fans van Manchester United een goede reputatie hebben in Europa. ,,Dit is de groep die een georganiseerde reis maakt, anders kunnen zij niet aan kaarten komen. Het is nog niet te zeggen hoeveel personen er komen in de fanzone: Feyenoord heeft 1200 kaarten beschikbaar gesteld aan Manchester, maar die mensen zullen niet allemaal naar de fanzone komen.''



De verwachting is dat de eerste fans rond 13.00 uur arriveren op de parkeerplaats, nabij de Biergarten, Bar en poppodium Annabel. Vier uur later vertrekken ze naar de Kuip. De gemeente sluit niet uit dat enkele supporters in de fanzone naar de wedstrijd blijven kijken. Om uiterlijk 23.00 uur moet iedereen van de parkeerplaats vertrokken zijn. De Britse fans worden begeleid door stewards van hun eigen club. Uiteraard houdt de politie de situatie ook nauwlettend in de gaten.



Biergarten

De Biergarten maakt bezwaar tegen de komst van de voetbalfans. ,,Het Delftseplein is een culturele plek waarvoor wij ons met alle ondernemers, bewoners én gemeente al jaren inspannen. Niet zonder resultaat: het plein is de afgelopen jaren veranderd van een verlaten hoekje tot een van de meest bruisende plekken van de stad. Een plek waar iedereen welkom is, van advocaten tot hippe jongeren. Precies deze open sfeer is ons dierbaar en daarom blijft de Biergarten altijd open voor iedereen. (...) Voetbalfans zijn een zeer homogene groep en zeker de Britse voetbalfans hebben geen goede reputatie. Hun aanwezigheid op het terrein naast de Biergarten zal dan ook een zeer negatieve uitstraling hebben op ons terras en zal voor langere tijd gevolgen hebben voor de sfeer en uitstraling van de terrassen aan de Delftsestraat.''



Volgens de Biergarten zijn er voldoende alternatieve locaties voor een fanzone. ,,Denk aan pleinen buiten de stad met een goede metroverbinding.''