Fanzone schuift één parkeerplaats op

De parkeerplaats bij uitgaansgelegenheden Biergarten en Annabel viel zaterdag plotseling af, omdat de gemeente was vergeten toestemming te vragen aan projectontwikkelaar LSI. Nu krijgen de Engelse fans hun ontvangst aan de andere kant van de Schiestraat, langs het spoor.



De fanzone moet voorkomen dat de Engelse supporters door de stad dwalen voor ze naar de Kuip gaan voor de Europa League-wedstrijd tegen Feyenoord. Of er ook veel fans zonder kaartje naar Rotterdam komen, is onduidelijk. Tot woede van de Manchesterfans is hun uit-vak veel kleiner dan gewoonlijk, omdat Feyenoord heeft besloten een deel van de Kuip leeg te laten om incidenten te voorkomen.



Tegen

De buurtbewoners en ook de Biergarten waren tegen een fanzone in het Central District, vlakbij het Centraal Station. De gemeente is echter blij dat alle gebruikers akkoord zijn gegaan met de verhuizing naar de andere parkeerplaats. Deze keer zou wel met alle direct betrokkenen de komst van de fans zijn afgekaart.



Op de eigen website wees de Engelse club op de fanzone bij de Biergarten. Omdat er nu vlakbij een alternatief is gevonden, worden zij de juiste kant op gestuurd. De club roept de eigen supporters op 'voor hun eigen veiligheid' zich onopvallend te gedragen en zich 'behoudend te kleden'. Ook worden ze gevraagd plekken, waar de kans is op confrontatie, te ontlopen.



In 1997 verliep de vorige wedstrijd tussen Feyenoord en Manchester United met rellen. Er is de gemeente nu veel aangelegen de Engelse fans als gasten te ontvangen en de wedstrijddag goed te laten verlopen. De verwachting is dat veel fans pas kort voor de wedstrijd Amsterdam zullen verlaten.