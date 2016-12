Feest bij Erasmusbrug vannacht groter dan ooit

De organisatie van het Nationale Vuurwerk rekent op meer feestvierders dan een jaar geleden, mede dankzij de gratis metro die mensen heen en weer rijdt. Vorig jaar kwamen naar schatting 50.000 mensen naar de Rotterdamse rivieroevers om naar het knalspektakel te kijken en elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen.



Het nationale vuurwerk bij de Erasmusbrug verloor vorig jaar zijn onschuld. Het had weinig gescheeld of het was afgeblazen. Een tip over Aïcha, een jonge moslima uit Maastricht, die een aanslag zou willen plegen in Rotterdam, zette de hulpdiensten op scherp. Burgemeester Ahmed Aboutaleb en politiechef Frank Paauw besluiten de show tóch door te laten gaan als Aïcha en een vriend worden aangehouden. Er is trouwens nooit bewijs gevonden voor de terreurplannen.



Op scherp

Of die gebeurtenissen invloed hebben op de bezoekerscijfers dit jaar? Klaas Rohde, die de leiding heeft over de vuurwerkshow betwijfelt het. ,,Vorig jaar beheerste terreurdreiging het nieuws, vlak na de aanslagen in Parijs. Ook toen hadden die berichten geen gevolgen voor de bezoekersaantallen. Nu staat iedereen op scherp na de aanslag in Berlijn. We weten natuurlijk niet hoe mensen erin staan. Maar je moet je afvragen of je jezelf alles in het leven moet onthouden.''



Net als vorig jaar zijnook vandaag veiligheidsmaaregelen zichtbaar: er zijn roadblocks om te voorkomen dat iemand de menigte inrijdt. Er is veel politie op de been. Feestvierders is gevraagd om hun rugzak thuis te laten zodat publiek makkelijker te controleren is.



Wat in ieder geval meezit, is het weer. ,,De kans op mist is heel erg klein tijdens de jaarwisseling'', zegt weerman Leen de Koning. ,,Het wordt wel somber en grijs, en er staat een tikkeltje stevige wind richting, kracht vier. Maar het vuurwerk zal goed zichtbaar zijn. En het blijft waarschijnlijk droog rond die tijd.''



Boompjes

Het vuurwerk is het best te zien vanaf het balkon van een woontoren in het Scheepvaartkwartier. Wie geen bezwaar heeft tegen mensenmassa's en kou, kan naar de Boompjes, waar oliebollen worden uitgedeeld, waar de muziek goed te horen is en waar goed zicht is op het spectaculaire aftelrad.



Wie dacht op een bootje naar het vuurwerk te kunnen kijken, komt bedrogen uit. De Nieuwe Maas is rondom de Erasmusbrug afgesloten voor het scheepvaartverkeer. Alleen een aantal party- en cruisschepen mag dichterbij varen. Zij hebben daar vooraf toestemming voor gekregen.



Zo ligt er een schip van P&O-ferries afgemeerd aan de Holland Amerikakade op de Wilhelminapier. Inschepen is helaas niet meer mogelijk. De minicruise is al weken uitverkocht, net als de speciale eindejaarsrondvaart van de Spido trouwens. Al het overige scheepvaartverkeer is gestremd tussen grofweg de Rijnhaven en de oostelijke punt van het Noordereiland.