Feesten volgens vast recept tijdens de Brandersfeesten

Phons Ockerse van stichting Brandersfeesten hoopt dan ook dat de 32ste editie qua succes in de buurt gaat komen van de editie van vorig jaar. ,,Evenaren zou al heel erg mooi zijn. Ik durf het bijna niet hardop te zeggen, maar de weersvoorspellingen voor dit weekend zien er goed uit. Daar ben ik heel blij mee.''



De grote afwezige deze editie is, tot grote spijt van Ockerse, nog steeds de traditionele gondelvaart. Sinds 2012 staan de gondels al niet meer op het programma van de Brandersfeesten vanwege de werkzaamheden aan de Lange Haven. ,,Die werkzaamheden zijn zo goed als klaar, maar helaas zijn de Appelmarkt en de Vismarkt nog niet helemaal af. Daarom is er deze editie nog geen gondelvaart, maar is er al wel ruimte voor de pleziervaart.''



Ockerse belooft wel dat er volgend jaar sowieso weer gondels door de Lange Haven varen. ,,De eerste gesprekken met de watersportverenigingen hebben al plaatsgevonden, dus dat komt sowieso goed. De Lange Haven is prachtig geworden en verdient ook weer een gondelvaart.''



Vuurwerk

Vorig jaar stonden er met de terugkeer van het vuurwerk op zaterdagavond en de introductie van het Chocoladefestival twee 'nieuwe' hoofdonderdelen op het programma. Dit jaar ontbreken zulke grote vernieuwingen, maar worden vooral de vindingen van vorig jaar verder uitgebouwd. ,,Wij hebben vorig jaar veel positieve reacties gekregen op het Chocoladefestival en het vuurwerk, dus daar gaan we dit jaar mee door. Wat wel nieuw is, is dat we meer straattheater hebben. Daar zijn we twee jaar mee begonnen en het publiek was zo positief, dat we dat hebben uitgebreid.''



Ockerse is dan ook erg trots op het programma van deze editie. ,,Tijdens de zaterdagavondshow treden bijvoorbeeld Maan en Jennie Lena van The Voice of Holland op. Maar van vrijdagavond tot en met zondag is er overal in het centrum wel wat te beleven.''



Toch zijn er ook dit jaar enkele primeurs. Eén daarvan is de eerste editie van Schiedam Dance Event. In Zaal Beatrix draaien verschillende Schiedamse dj's tot in de vroege uren hun (house)platen. ,,Wij hebben gemerkt dat er behoefte is aan een ander geluid tijdens de Brandersfeesten'', zegt organisator Sander Bol. ,,Iedereen kent de liveoptredens bij de bekende cafés, die stoppen om een uur of 1. Jongeren willen iets anders en met dit feest bieden wij een alternatief voor die gevestigde orde.''