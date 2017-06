Feestje 80-jarige op water bij Maassluis eindigt abrupt door rook

Roparun vanuit Parijs en Hamburg van start

12:26 De 26ste editie van de Roparun is van start gegaan. De eerste teams zijn vanuit Parijs en Hamburg vertrokken om over twee dagen te finishen op de Coolsingel. Volgens woordvoerder Arie Wezemer van de stichting, die bij de startlocatie in de Franse hoofdstad aanwezig is, zit de sfeer er goed in: ,,Het is één groot dorp van voertuigen.''