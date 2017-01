Feestweek Lekkerkerk strikt Jeroen van der Boom

Hoogerwerf (48) is blij dat het opnieuw gelukt is een aantal aansprekende artiesten naar Park Weydehoek te halen. ,,Dat is nog best lastig, want veel artiesten hebben we al eens gehad en ook niet iedereen wil komen voor een halfuurtje in een feesttent.'' Vooral over de komst van Van der Boom is hij verheugd. ,,Die stond al een aantal jaar op mijn lijstje, maar hij kon steeds niet vanwege concerten met De Toppers. Gelukkig zit er nu een maand tussen.'' Ook kijkt hij uit naar het optreden van John de Bever, de ex-zaalvoetballer die tegenwoordig zanger is. ,,Ik ben gewoon heel nieuwsgierig wat zijn optreden bij ons in de tent doet.'' Frans Bauer stond al eerder in Lekkerkerk en dat was een succes.

Begrip

Met optredens van Gers Pardoel en dj La Fuente is de donderdagavond de jongerenavond. ,,La Fuente komt voor het derde jaar op rij. Hij is zo populair, de tent was vorig jaar echt afgeladen.'' Ook de Deurzakkers, Glennis Grace en de Zware Jongens komen langs. De Feestweek Lekkerkerk is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in het dorp, naast het feest op hemelvaartsdag. ,,Al maanden van tevoren hoor ik cafébezoekers erover praten. Ik vraag ook geregeld welke artiest ze willen zin. 'Ben je weer aan het vissen?' zeggen ze dan.'' Het evenement trekt bovendien steeds meer bezoekers uit omliggende dorpen. ,,Eerst kwam 95 procent uit Lekkerkerk. Nu komt zo'n 45 procent uit de rest van de Krimpenerwaard. Die bezoekers gaan na afloop gezellig op de fiets weer naar huis.''

Hollandse identiteit

Hoogerwerf doet zijn best om de Hollandse identiteit van het feest te behouden. ,,Bij ons zul je niet snel een band als Kensington zien. Maar ook rock of hardcore willen we niet. Het feest moet leuk zijn voor jong en oud.''



De trend is wel dat mensen steeds later hun passe-partouts aanschaffen. En dat is niet slim, want de eerste duizend kaarten kosten maar 27,50 euro; daarna stijgt de prijs naar 35 euro. Gelukkig is de organisator flexibel. ,,Uitverkocht ben ik nooit. Als het hard gaat met de kaartverkoop, bouw ik gewoon vijf meter aan de tent. Ik beslis een week van tevoren over de afmetingen.''



Volgend jaar is de een jubileumeditie. Daarvoor heeft Hoogerwerf best een paar dromen. ,,Guus Meeuwis en Marco Borsato. Maar die komen niet meer in feesttenten, of het is niet te betalen.''