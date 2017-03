Felle acties dreigen bij Schiedamse glasfabriek

Dat is de uitkomst van de bijeenkomst die gisteren plaatsvond in de fabriek aan de Buitenhavenweg. ,,Het personeel heeft hiermee unaniem ingestemd’’, zegt woordvoerder Ali Günduz.



De vakbonden willen dat de directie een fatsoenlijke ontslagvergoeding biedt. ,,Wij vragen tweeënhalf keer de transitievergoeding. Dat is ook gerechtvaardigd, want het is immers een winstgevend bedrijf. Wat er nu ligt is onfatsoenlijk en onacceptabel.’’



Volgens Günduz wil de directie wel onderhandelen, maar alleen op voorwaarde dat er geen gerechtelijke procedures worden opgestart. ,,Dat noemen wij chantage en kun je absoluut niet vragen in een rechtsstaat als Nederland. Daar gaan we dan ook niet op in, wij willen die mogelijkheid altijd openhouden.’’