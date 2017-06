Festival met dramatisch einde

Pinpas

In het AD Rotterdams Dagblad vertelde Latifa in september 2013 dat ze uit eigen zak 13.500 euro in Oli's callcenter zou steken om een faillissement af te wenden. Dat was precies in de periode dat ze volgens justitie met de pinpas van Noord Bruist tienduizenden euro's uit de geldautomaat trok.



Ook de Rotterdamse investeringsmaatschappij PG2 investeerde nog duizenden euro's in Oli's callcenter. Latifa is ook bij dat bedrijf indirect betrokken: ze was op dat moment penningmeester van een stichting van PG2-oprichter Fleur Groenendijk: de Fleur Groenendijk Foundation. En deze stichting doneerde 6.000 euro aan Noord Bruist. Fleur Groenendijk wil zelf niet reageren op deze zaak.



Opmerkelijk is dat de Stichting Doen in 2014 nog 35.000 euro overmaakte aan de Amsterdamse vestiging van Oli's callcenter, terwijl een jaar eerder al duidelijk was dat het bedrijf in Rotterdam niet waarmaakte wat het beloofde.



Toen de Stichting Doen, gefinancierd met geld van de Goede Doelen Loterijen, alsnog geïnformeerd werd, deed men onderzoek naar het Amsterdamse filiaal. Daaruit bleek dat het geld niet gebruikt werd waarvoor het was bedoeld. Pogingen om de 35.000 euro terug te krijgen, mislukten. Latifa Aboutaleb reageerde niet op aanmaningen. In september 2015 deed de stichting Doen daarom aangifte van oplichting.



Dat Latifa twee weken geleden voor de rechtbank in Amsterdam moest voorkomen, is geen toeval. Daar is voor gekozen omdat het Openbaar Ministerie de schijn van belangenverstrengeling wil voorkomen, laat een woordvoerster weten. De fraude met subsidiegeld werd gepleegd in Rotterdam, de stad waar de broer van de verdachte burgemeester is. En die zit vanwege zijn functie regelmatig met de hoofdofficier van het Rotterdamse OM rond de tafel.