Festivalganger slaat Jerry Hormone tijdens lied over Jezus

'Néé, néé' klonk het volgens Hormone zaterdag uit de zaal na de aankondiging van het nummer. Een ironisch bedoeld relipopliedje, zegt de zanger, ook wel bekend als kinderboekenschrijver Jeroen Aalbers. ,,Ik ben zelf niet zo in de Here.'' ,,Ik reageerde met een grapje dat er al iemand in het hellevuur stond te branden, die geblust moest worden. Toen zag ik een kale, dronken man langzaam naar voren komen. Prima, dacht ik. Die gaat een beetje schreeuwen en dan heb ik gratis entertainment.'' In plaats daarvan kwam de man voor hem staan en sloeg hem met vlakke hand in het gezicht. ,,Het was een soort Kungfu-move. Ik werd hard geraakt op mijn neus, het ging nog net niet bloeden. Ik heb de microfoon naar zijn hoofd gegooid en de band stilgelegd.''

Spekkoper

Hij heeft geen aangifte gedaan tegen de agressieveling. ,,Als ik nou een gebroken neus had gehad of zo, had ik het misschien wel gedaan in verband met de verzekering. Maar ik had er helemaal geen zin in om tot 5 uur 's ochtends op een politiebureau in Drachten te zitten. Het is ook niet zo dat ik nu niet meer over straat durf of zo. Ik ga ook niets aanpassen, het is eigenlijk best een braaf liedje. En aan het eind ben ik maar mooi spekkoper, met al die gratis pr.''