Feyenoord doet aangifte tegen waaghalzen die Kuip binnendringen

Feyenoord doet aangifte van huisvredebreuk tegen de freerunners, om duidelijk te maken dat de club zulk ‘kennelijk stoer gedrag’ absoluut niet accepteert. ,,We kijken natuurlijk ook wat we zelf kunnen doen om dit in de toekomst te voorkomen. Maar wel in de wetenschap dat het buitengewoon lastig is om het stadion volledig te beveiligen tegen dit soort ongein, zonder dat de club op enorme kosten wordt gejaagd. Dat zie je ook bij andere stadions’’, zegt woordvoerder Raymond Salomon.

Feyenoord deed eerder ook al aangifte tegen vloggers die met een nep-perskaart het stadion hadden betreden, maar dat weerhield Tim Tygran en Defvin, van Youtube-kanaal Seekrz, er niet van om het stadion illegaal binnen te gaan. De twee waren nog nooit in de Kuip geweest, zeggen ze in de video. ,,We gaan kijken of dat nu wel gaat lukken.''



Ze lopen een rondje om het stadion heen op zoek naar een plek waar ze makkelijk naar binnen kunnen. Omdat het glad is, blijkt dat lastiger dan gedacht. Uiteindelijk besluiten ze dan over een hek heen te klimmen.



Eenmaal binnen de hekken, klimmen ze via de trap naar de bovenste ring van het stadion. ,,We zijn gewoon in het voetbalstadion'', fluisteren ze opgewonden. ,,Dit is echt ziek.'' Vervolgens klimmen ze via een trappetje naar het dak. Voor ze vertrekken, betreden de jongens ook het veld nog. Daar doen ze een aantal acrobatische trucs.