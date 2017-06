Feyenoord doet onderzoek naar bereikbaarheid Kuip

Actie nodig bij plafonds van alle penthouses in Markthal

19:17 Bij alle 24 penthouses in de Rotterdamse Markthal is actie nodig om problemen met het plafond te voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek, nadat in één van de appartementen op de bovenste verdieping zo’n twee weken geleden een groot deel van het plafond naar beneden kwam.