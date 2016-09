Feyenoord gaat aangifte doen tegen vloggers die Kuip binnendrongen

,,Dit overigens samen met sportzender Fox Sports die uiteraard ook 'not amused' is dat de vloggers zich nu al meermalen hebben uitgegeven als zijnde werkzaam voor de zender,'' zegt de woordvoerder.



Op het filmpje is te zien hoe de jonge filmmaker Willem Vink uit het Brabantse Sambeek het Feijenoord Stadion binnenkomt door zich voor te doen als stagiair bij Fox. Met zelfgemaakte pasjes, een hesje van Foxsports en een draaiende camera lukte het de vlogger om samen met zijn cameraman Teun de wedstrijd in de Kuip van dichtbij te zien. Eerst lijkt het erop dat een beveiligingsmedewerker de truc doorziet. Als een vriend aan de telefoon zich voordoet als stagebegeleider, lukt het de twee jongens toch het stadion in te komen.



Trend

Feyenoord: ,,Wij zijn hier uiteraard niet blij mee. We bespreken deze week met het beveiligingsbedrijf dat wij bij wedstrijden inhuren hoe dit heeft kunnen gebeuren. Er lijkt sprake van een trend onder vloggers om te proberen op plekken te komen waar ze niet mogen komen. Als clubs zullen we ons daar op in moeten stellen.''



Naast de aangifte zal de Rotterdamse club de twee jongens aanmelden bij de KNVB voor een stadionverbod en een bijbehorende geldboete vanwege overtreding van de huisregels. Het was niet de eerste keer dat de vlogger in het nieuws komt. Hij komt wel vaker op plekken die eigenlijk verboden zijn. Zo was hij al te zien tijdens de huldiging van PSV en sprong hij bovenop een rijdende trein.