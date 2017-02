Feyenoord gaat Ajax niet voorbij in ‘basisvariant’ nieuw stadion

Eén minuut stilte voor slachtoffer tbs-moord in Poortugaal

13:38 In tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal is vandaag rond het middaguur één minuut stilte in acht genomen voor het slachtoffer (25) van de dodelijke steekpartij die daar vrijdag plaatsvond. Ook bij diverse GGZ-instellingen werd één minuut stilte gehouden. Tevens gingen vlaggen halfstok.