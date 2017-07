Feyenoord geeft 'kampioensgras' weg

Broers in hoger beroep vrijgesproken van taximoord

14:29 Het gerechtshof Den Haag heeft de broers Dayni en David F. in hoger beroep vrijgesproken van de dodelijke roofoverval op de 52-jarige taxichauffeur Gerard Denz. Eind februari 2004 werd Denz neergeschoten in de Van Oosterzeestraat in Rotterdam. Hij overleed later aan zijn verwondingen.