'Feyenoord is religie'

Sacraal moment

Wat Van den Akker betreft, kan die knipoog achterwege blijven. ,,Als je het serieus analyseert, kom je een heel eind met de stelling dat Feyenoord een vorm van religie is.'' Ter verduidelijking haalt hij de Franse socioloog Émile Durkheim aan, die stelt dat religieuze ervaring niet meer is dan een groepsgevoel dat gezamenlijk wordt opgewekt.



,,Het alledaagse profane leven wordt even opzij gezet voor een sacraal moment. Mensen hebben nu eenmaal de behoefte om opgenomen te worden in een groep en onderdeel te zijn van een groter geheel. In een seculiere, geïndividualiseerde samenleving duikt die behoefte op in onverwachte plekken, zoals in de Kuip.''



Van den Akker ziet tal van overeenkomsten met kerkdiensten. Van de liturgie maakt het ceremoniële Hand In Hand Kameraden deel uit. En Feyenoord kent ook een eigen catechismus, aldus Van den Akker. ,,Dan gaat het om de kernboodschap. Bij Feyenoord is dat het lijden, het harde werken en onvoorwaardelijke trouw. En, natuurlijk, ook goed voetbal. Het zijn de kernwaarden die worden overgedragen.''



Het blijft niet alleen bij een religieuze beleving, zegt Van den Akker. Voetbalclubs gedragen zich meer en meer als instellingen die een hoger maatschappelijk doel nastreven. Neem bijvoorbeeld de Feyenoord Foundation, die als doel heeft inwoners van Rotterdam in beweging te brengen. ,,Kijk, ze willen 'zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen met de normen en waarden van de club'. Dat is toch letterlijk een postreligieuze manier van spreken!'' Of hoe de club de voetballers inzet voor verschillende goede doelen. ,,Tegenwoordig gaan voetballers langs bij zieke kinderen in het ziekenhuis. Vroeger zou de priester dat doen.''



Onbevooroordeeld

Van den Akker, die in Parijs woont en Rotterdam werkt, is niet geheel onbevooroordeeld. Hij is zelf Feyenoordfan en volgt de club op de voet. Momenteel is hij bezig met een filosofisch boek over de toenemende invloed van sport op de samenleving.



Toch is er, op het eerste oog, wel een verschil tussen voetbal en religie. Feyenoordfans wordt niet het eeuwige leven beloofd, zoals bij de wereldgodsdiensten wel het geval is. Dat is volgens Van den Akker 'een klein verschil'. Hij ziet religie als 'een verschijningsvorm van een menselijke behoefte, op een specifiek moment'. ,,Feyenoord neemt een deel van die behoefte over. De beloften zijn misschien anders, een kampioenschap in plaats van een hiernamaals. Maar onderschat het niet: supporters laten zich zelfs in Feyenoord-kleuren begraven. Als het gaat om de rol in de samenleving en de beleving zie ik weinig verschillen.''



Het fanatisme brengt ook nadelen met zich mee. Geweld bijvoorbeeld. ,,Natuurlijk, het groepsgevoel is sterk, voorzien van symbolen en kleuren. Daarbij komt veel energie los en het sluit anderen uit. Dat kan omslaan in geweld tegenover mensen die niet tot de groep behoren. Als je deze lijn consequent doortrekt, kun je een vergelijking maken met religieuze twisten.''