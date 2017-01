Feyenoord neemt ‘volledig afstand’ van vechtende hooligans

De politie stelt dat het fenomeen van de 20-20-gevechten al langer bij haar bekend zijn. ,,De gehavende gezichten en blauwe ogen van hooligans op de tribune geven het soms zonder ‘ander bewijs’ al weg’’, zegt een woordvoerder van de Rotterdamse politie, van wie korpschef Frank Paauw de landelijke portefeuillehouder voetbal is.



De politie noemt de gevechten ‘hoogst onwenselijk’. Hoewel er afgelegen plekken worden gezocht, zoals in een bos, zouden er toch onschuldige burgers bij betrokken kunnen raken. ,,Er wordt ook flink doorgeschopt en geslagen. Daar vallen sowieso gewonden bij en doden zijn niet uit te sluiten. Dat is in een maatschappij als de onze niet te tolereren.’’



Ook meent de politie dat de hooligans zich met zo ‘trainen’ in vechten in groepsverband. ,,Een geoefende groep hooligans die in staat is om in groepsverband te vechten in een commandostructuur is voor politie en burgers een nog groter gevaar dan een ongeorganiseerde.’’