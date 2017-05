Feyenoord verkoopt kampioenspenningen

Werkstraf voor dodelijke testrit met nieuwe auto

15:42 Een werkstraf van 240 uur, twee jaar rijontzegging en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden. Dat is het antwoord van de rechtbank op het roekeloze rijgedrag van Rotterdammer Irfan C. (29) waarmee hij in zijn woonplaats een dodelijk verkeersongeval veroorzaakte. C.’s neef, een student rechten die naast hem in de bolide zat, overleed.